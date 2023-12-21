Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 21.12.2023: Weil: ist nicht erlaubt
45 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12
Daniel und Klaus verfolgen in der Nähe von Hanau einen Audi. Das Vehikel ist mit 135 km/h auf einer Landstraße unterwegs. In Niedersachsen weckt unterdessen ein Cabrio das Interesse der Gesetzeshüter. Die Beamten versuchen herauszufinden, ob die Federn des tiefergelegten BMWs legal nachgerüstet wurden. Dabei verhält sich der Fahrzeugführer wenig kooperativ, denn er hält die Kontrolle für reine Schikane. Und in Hamburg verletzt ein Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei einen anderen Verkehrsteilnehmer. Der Mann hat offenbar Drogen konsumiert.
