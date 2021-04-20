Die Tier-Retterinnen - Wenn Hund und Katz in Not sindJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 1: Die Tier-Retterinnen - Wenn Hund und Katz in Not sind
50 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12
Durch die Corona-Krise boomt der illegale Welpenhandel. In ihren Undercover-Einsätzen decken die Hamburger Tierschützerinnen Sina Hanke und Alena Kramer kriminelle Machenschaften auf, um die oft todkranken Welpen zu retten. Hartnäckig sind die beiden auch, wenn sie Fällen von Vernachlässigung oder schlechter Haltung nachgehen. Vernachlässigt, misshandelt, im Internet verramscht - zwei Ermittlerinnen haben Tierquälern den Kampf angesagt. Bildrechte: SAT.1
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH