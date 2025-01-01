Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2021Folge 7
47 Min.Ab 12

Es kann jeden treffen: ein Unfall, eine Krankheit, eine Trennung. Schicksalsschläge, die Menschen völlig unerwartet aus der Bahn werfen. Für Menschen, die nach bewegenden Schicksalen durchs soziale Netz gefallen sind, ist das Übergangshaus der Berliner Stadtmission die letzte Chance. Wer auf der Straße gestrandet ist, findet dort ein Jahr ein Zuhause und Hilfe aus der Krise. "SPIEGEL TV"-Autorin Kathrin Sänger hat vier Bewohner begleitet. Schaffen sie den Weg zurück ins Leben?

