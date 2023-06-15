Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Tollhaus Penny-Markt - Offenbarung im Discounter

SAT.1Staffel 2022Folge 15vom 15.06.2023
Der Penny Markt auf der Reeperbahn ist viel mehr als ein Lebensmittelgeschäft. Ehemalige Kiezgrößen, einsame Rentnerinnen, Burlesque-Tänzerinnen, Partygänger, Obdachlose - sie alle treffen sich hier an der Kasse. Ehemalige Striptease-Tänzerinnen erzählen vor der Kühltheke von ihren glanzvollen Jahren und Clubbesucher prahlen von den Erlebnissen der vergangenen Nacht. Hier trifft man Menschen, wie man sie sonst nirgendwo findet. Skurril, lustig, anrührend.

