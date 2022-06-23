Das Amt, mein Baby und ich - Warum das Jugendamt immer öfter eingreifen mussJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 5: Das Amt, mein Baby und ich - Warum das Jugendamt immer öfter eingreifen muss
46 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12
Immer mehr Kinder sind dort in Gefahr, wo sie eigentlich am sichersten sein sollten: zu Hause. Noch nie meldeten die Jugendämter so viele Kindeswohlgefährdungen wie im erstem Pandemie-Jahr. Mehr als 60.000 Kinder wurden Opfer von Vernachlässigung, psychischer oder körperlicher Gewalt, über 40.000 von ihnen mussten von ihren Eltern getrennt werden. Die "SPIEGEL TV - Reportage" begleitet u. a. eine junge Mutter über eineinhalb Jahre mit der Kamera.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH