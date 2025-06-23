Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Karls Erdbeer-Kult! Vom Acker zum Imperium

SAT.1Staffel 2024Folge 19vom 23.06.2025
44 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12

Der Hype um die Erdbeere geht in die nächste Runde, denn im Niedersächsischen Loxstedt eröffnet bereits das siebte Erlebnisdorf von Karls, einer Freizeit-Themenwelt rund um die rote Frucht. Das Grundstück einer ehemaligen Supermarktfiliale wird komplett umgestaltet und mit Fahrgeschäften, Imbissbuden und Verkaufsständen ausgestattet. Bis zur Eröffnung muss alles perfekt sein. Wird auch das neue Erlebnisdorf zum Aushängeschild des Erdbeer-Imperiums?

