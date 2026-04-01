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Splash und Bubbles

Super-Splash!

DeAPlanetaStaffel 1Folge 21vom 01.04.2026
Super-Splash!

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Splash und Bubbles

Folge 21: Super-Splash!

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Beim Spielen entdeckt Splash, dass er eine außergewöhnliche Fähigkeit besitzt - denn er spürt, dass Dunk auf ihn zu schwimmt, ohne in seine Richtung zu schauen. Die Freunde sind begeistert von diesem Talent und führen eine Reihe von Überraschungsangriffen auf Splash aus, um seine Superkraft zu testen.

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