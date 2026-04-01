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Splash und Bubbles

Wer ist das?

DeAPlanetaStaffel 1Folge 23vom 01.04.2026
Wer ist das?

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Splash und Bubbles

Folge 23: Wer ist das?

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash, Dunk und Bubbles begegnen einem Fisch, den sie noch nie zuvor gesehen haben. Der verwirrte Fisch weiß nicht, wer er ist oder wo sein Zuhause liegt. Die drei Freunde beschließen sofort zu helfen und machen sich auf die Suche nach Antworten.

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