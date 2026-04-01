Splash und Bubbles
Folge 23: Wer ist das?
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash, Dunk und Bubbles begegnen einem Fisch, den sie noch nie zuvor gesehen haben. Der verwirrte Fisch weiß nicht, wer er ist oder wo sein Zuhause liegt. Die drei Freunde beschließen sofort zu helfen und machen sich auf die Suche nach Antworten.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios