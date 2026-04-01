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Splash und Bubbles

Feuerberg

DeAPlanetaStaffel 1Folge 26vom 01.04.2026
Feuerberg

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Splash und Bubbles

Folge 26: Feuerberg

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash erzählt seinen Freunden von einem Berg tief unten im Wasser, der Feuer spuckt. Doch Dunk, Bubbles und Ripple halten das für eine weitere von Splashs fantasievollen Geschichten und glauben ihm kein Wort. Um das Rätsel zu lösen, machen sich die Kids auf die Suche nach Lu, die ihnen helfen soll. Gemeinsam tauchen sie in die Tiefsee ab, um herauszufinden, ob es diesen mysteriösen feuerspuckenden Berg wirklich gibt - und stoßen dabei auf ein spektakuläres Naturphänomen.

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