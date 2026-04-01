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Splash und Bubbles

Ein großes Meer (2): Mit der Strömung

DeAPlanetaStaffel 1Folge 28vom 01.04.2026
Ein großes Meer (2): Mit der Strömung

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Splash und Bubbles

Folge 28: Ein großes Meer (2): Mit der Strömung

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash und seine Freunde treffen auf Scoot, eine junge Meeresschildkröte, die mit den Strömungen durch den Ozean reist. Als Reeftown Rangers wollen sie dem quirligen kleinen Abenteurer auf seiner Reise helfen und ihn ein Stück begleiten. Dabei bietet sich die perfekte Gelegenheit, selbst neue und aufregende Orte zu entdecken.

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