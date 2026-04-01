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Splash und Bubbles

Der größte Schatz

DeAPlanetaStaffel 1Folge 31vom 01.04.2026
Der größte Schatz

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Splash und Bubbles

Folge 31: Der größte Schatz

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Kinder gehen auf Schatzsuche und vergleichen stolz ihre Fundstücke. Da erzählt Flo von einer besonderen Entdeckung. Er schickt seine Freunde auf eine geheimnisvolle Reise durchs Meer und verspricht, dass am Ende eine wunderbare Überraschung auf sie wartet - wenn sie den Hinweisen genau folgen. Was erwartet die kleinen Abenteurer wohl?

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