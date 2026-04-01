Hier kommt der HammerhaiJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 33: Hier kommt der Hammerhai
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Als Splash und Bubbles erfahren, dass einer von Ripples Brüdern verschwunden ist, schließen sie sich sofort der Suche an. Ripple ist besorgt und braucht jede Hilfe, die sie bekommen kann. Gemeinsam bitten sie Zee und ihren neuen Freund Hamilton, einen Hammerhai, um Unterstützung.
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Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios