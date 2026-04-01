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Splash und Bubbles

Sand ist unglaublich

DeAPlanetaStaffel 1Folge 35vom 01.04.2026
Sand ist unglaublich

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Splash und Bubbles

Folge 35: Sand ist unglaublich

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Beim Spielen auf dem Sandgrund entdecken Splash und seine Freunde einen Papageienfisch, der genüsslich an einer Koralle knabbert. Zunächst wundern sie sich über sein Verhalten, doch dann machen sie eine erstaunliche Entdeckung: Der Papageienfisch produziert nach dem Fressen tatsächlich Sand.

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