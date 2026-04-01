Splash und Bubbles
Folge 35: Sand ist unglaublich
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Beim Spielen auf dem Sandgrund entdecken Splash und seine Freunde einen Papageienfisch, der genüsslich an einer Koralle knabbert. Zunächst wundern sie sich über sein Verhalten, doch dann machen sie eine erstaunliche Entdeckung: Der Papageienfisch produziert nach dem Fressen tatsächlich Sand.
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Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios