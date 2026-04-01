Splash und Bubbles
Folge 38: Oblo von ganz unten
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Auf der Suche nach der ultimativen Schlammpfütze wagt Bubbles einen Abstieg in die Tiefsee. Dort führt Lu sie zu einer faszinierenden Hydrothermalquelle, an der sie auf außergewöhnliche Meeresbewohner treffen: die farbenfrohen Röhrenwürmer und den Blobfisch Oblo, die ihnen die spannende Vielfalt der Tiefsee näherbringen.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios