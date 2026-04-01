Splash und Bubbles
Folge 41: Ein neues Zuhause
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Scout, ein Grundel-Fisch, und Snap, ein Knallkrebs, ziehen durch das Riff auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Splash und die anderen bieten gerne ihre Hilfe an, merken jedoch schnell, dass sie es hier mit zwei Meeresbewohnern zu tun haben, deren Ansprüche schwer zu erfüllen sind ...
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Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios