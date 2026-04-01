Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Splash und Bubbles

Ein neues Zuhause

DeAPlanetaStaffel 1Folge 41vom 01.04.2026
Ein neues Zuhause

Ein neues ZuhauseJetzt kostenlos streamen

Splash und Bubbles

Folge 41: Ein neues Zuhause

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Scout, ein Grundel-Fisch, und Snap, ein Knallkrebs, ziehen durch das Riff auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Splash und die anderen bieten gerne ihre Hilfe an, merken jedoch schnell, dass sie es hier mit zwei Meeresbewohnern zu tun haben, deren Ansprüche schwer zu erfüllen sind ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Splash und Bubbles
DeAPlaneta
Splash und Bubbles

Splash und Bubbles

Alle 1 Staffeln und Folgen