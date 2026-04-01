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Splash und Bubbles

Delfin-Spiele

DeAPlanetaStaffel 1Folge 42vom 01.04.2026
Delfin-Spiele

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Splash und Bubbles

Folge 42: Delfin-Spiele

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash und seine Freunde lernen den verspielten Delfin Dorsal kennen, der scheinbar jedes Spiel mühelos gewinnt. Splash hat daraufhin eine Idee: Um seinen neuen Freund zu beeindrucken, denkt er sich eine besonders knifflige Challenge aus. Doch schon bald erkennt er, dass wahre Freundschaft nicht im Gewinnen liegt ...

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