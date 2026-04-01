Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Splash und Bubbles

Verstecken und Suchen - extrem

DeAPlanetaStaffel 1Folge 44vom 01.04.2026
Verstecken und Suchen - extrem

Verstecken und Suchen - extremJetzt kostenlos streamen

Splash und Bubbles

Folge 44: Verstecken und Suchen - extrem

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splashs Freunde sind davon überzeugt, dass er ein besonderes Talent fürs Versteckspiel hat. Deshalb stellen sie ihm eine Herausforderung: Er soll Meeresbewohner finden, die sich perfekt in ihre Umgebung einfügen und dadurch nahezu unsichtbar sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Splash und Bubbles
DeAPlaneta
Splash und Bubbles

Splash und Bubbles

Alle 1 Staffeln und Folgen