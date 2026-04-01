Mein Sohn, der AnglerfischJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 45: Mein Sohn, der Anglerfisch
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Als Gushs Sohn Wart nach langer Abwesenheit überraschend in Reeftown erscheint, möchte Gush die gemeinsame Zeit intensiv nutzen und sich als fürsorglicher Vater beweisen. Doch Wart zeigt schnell, dass er seinen eigenen Weg gehen möchte.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios