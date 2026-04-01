Bubbles' kleiner FreundJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 47: Bubbles' kleiner Freund
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Bubbles staunt darüber, wie sehr das Meer voller winziger Lebewesen steckt. Neugierig nimmt sie einen Nanoplankton-Freund auf, der so klein ist, dass nicht einmal sie selbst ihn sieht.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios