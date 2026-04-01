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Splash und Bubbles

Ein neuer Spin

DeAPlanetaStaffel 1Folge 52vom 01.04.2026
Ein neuer Spin

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Splash und Bubbles

Folge 52: Ein neuer Spin

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Reeftown Rangers helfen Dorsal dabei, seinen alten Freund Spin aufzuspüren - einen Spinnerdelfin, den er noch aus seiner Kindheit kennt. Die beiden freuen sich nach so vielen Jahren riesig über das Wiedersehen. Dabei lernen die Ranger, dass Delfine gesellige Tiere sind, die in Gruppen leben und oft enge Freundschaften pflegen, bei denen sie gemeinsam spielen, schwimmen und sogar im gleichen Rhythmus schlafen.

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