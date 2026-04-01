Splash und Bubbles
Folge 53: Das Clubhaus
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash und seine Freunde vertreiben sich gerade die Zeit in einem Clubhaus, als plötzlich Jerome und die anderen Füsiliere auftauchen und es für sich beanspruchen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios