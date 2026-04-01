Splash und Bubbles
Folge 55: Stürmische Gewässer
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Ein heftiger Sturm zieht über Reeftown hinweg, doch Splash und seine Freunde erkennen bald, dass Regen und aufgewühlte Wellen keine Gefahr bedeuten, solange sie in der Nähe ihres Zuhauses bleiben und Schutz suchen.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios