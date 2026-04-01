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Splash und Bubbles

Das große Wackeln

DeAPlanetaStaffel 1Folge 58vom 01.04.2026
Das große Wackeln

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Splash und Bubbles

Folge 58: Das große Wackeln

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Als Splash auf dem Riff sein erstes Erdbeben erlebt und sich fürchtet, machen sich seine Freunde Bubbles und Dunk auf eine abenteuerliche Mission. Sie wollen herausfinden, was das Beben verursacht, um Splash eine verständliche Erklärung zu geben und ihm so die Angst zu nehmen.

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