Splash und Bubbles
Folge 61: Weißbart
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Laut einer Legende soll in dieser Nacht Weißbart über Reeftown ziehen - ein geheimnisvolles Wesen vom Nordpol, das wunderschöne Lieder singt. Ripple versucht, ihre Freunde zu überzeugen, aufzubleiben und nach ihm Ausschau zu halten. Werden sie Weißbart zu Gesicht bekommen? Die Freunde erfahren, dass Buckelwale für ihre melodischen Gesänge berühmt sind und manchmal Seepocken an ihrem Körper tragen, die von unten wie ein weißer Bart aussehen können.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios