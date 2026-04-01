Splash und Bubbles
Folge 63: Seehund-Sitter
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Tyke - ein junger Seehund, der neu im Seetangwald wohnt - sorgt überall für Chaos. Splash und Bubbles bieten an, auf Tyke aufzupassen. Dabei merken sie schnell, wie anstrengend es ist, den neugierigen und furchtlosen kleinen Seehund im Auge zu behalten. Denn Seehunde sind äußerst wissbegierig und verspielt. Mit ihren empfindlichen Barthaaren können sie sogar Bewegungen im Wasser wahrnehmen.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios