Splash und Bubbles
Folge 68: Schlafen
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Bubbles erfährt überrascht, dass ihre Freundin Zee nachtaktiv ist. Sie geht nachts auf Nahrungssuche. Bubbles ist von dieser Entdeckung so begeistert, dass sie unbedingt mit Zee aufbleiben möchte. Die beiden erleben, wie sich das Riff nach Sonnenuntergang verwandelt und ganz andere Meeresbewohner zum Vorschein kommen. Eine aufregende Nacht voller neuer Eindrücke wartet auf sie.
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Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios