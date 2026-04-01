Splash und Bubbles
Folge 69: Die Jobsuche
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash und seine Freunde wollen mit Dorsal spielen, doch der hat zuerst eine wichtige Aufgabe zu erledigen: Mit seiner Echoortung hilft er seiner Gruppe dabei, Nahrung zu finden. Splash und die anderen überlegen daraufhin, welche Aufgabe sie in Reeftown übernehmen könnten. Sogleich machen sie sich auf die Suche nach passenden Jobs. Dabei lernen sie, dass auch Delfine in ihren Gruppen verschiedene Aufgaben übernehmen, wie das Beschützen der Jungen oder das Aufspüren von Gefahren.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios