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Splash und Bubbles

Von Pol zu Pol (1): Wanderurlaub

DeAPlanetaStaffel 1Folge 77vom 01.04.2026
Von Pol zu Pol (1): Wanderurlaub

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Splash und Bubbles

Folge 77: Von Pol zu Pol (1): Wanderurlaub

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Reeftown Rangers erfahren, dass der Finnwal Melody zweimal im Jahr wandert, um dem Krill zu folgen. Splash und seine Freunde beschließen daraufhin, selbst eine Wanderung zu machen. Ihre Reise beginnt in der Antarktis, wo sie den Eisfisch Mac kennenlernen. Dabei entdecken sie die faszinierenden Unterschiede zwischen Arktis und Antarktis und lernen, dass manche Tiere ein körpereigenes Frostschutzmittel besitzen, um in eiskalten Gewässern zu überleben.

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