Von Pol zu Pol (2): PebblesJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 78: Von Pol zu Pol (2): Pebbles
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Reeftown Rangers setzen ihre Reise in der Antarktis fort und treffen auf Pebbles, einen Eselspinguin. Sie erfahren, dass die Pinguine ein romantisches Ritual haben: Das Männchen überreicht seiner Auserwählten einen Kieselstein, um sie als Partnerin fürs Leben zu gewinnen. Außerdem lernen die Freunde, dass Eselspinguine ausgezeichnete Schwimmer und Taucher sind, die in der eisigen Antarktis zu Hause sind.
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios