Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Mitarbeiter des Monats

NickelodeonFolge vom 04.08.2026
Mitarbeiter des Monats

Mitarbeiter des MonatsJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 04.08.2026: Mitarbeiter des Monats

12 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

SpongeBob teilt Thaddäus mit, dass am nächsten Tag der Tag für die Wahl zum Mitarbeiter des Monats stattfindet. Thaddäus hat sich bisher nicht gerade als eifriger Mitarbeiter präsentiert. Er und SpongeBob wetteifern um die Auszeichnung.

Alle verfügbaren Folgen