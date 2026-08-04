SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 04.08.2026: Mitarbeiter des Monats
12 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
SpongeBob teilt Thaddäus mit, dass am nächsten Tag der Tag für die Wahl zum Mitarbeiter des Monats stattfindet. Thaddäus hat sich bisher nicht gerade als eifriger Mitarbeiter präsentiert. Er und SpongeBob wetteifern um die Auszeichnung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: MTV Germany & © Season 1: Comedy Central