SpongeBob Schwammkopf

Tanz' den Schwamm / Mitarbeiter des Monats

Folge vom 15.08.2022
Tanz' den Schwamm / Mitarbeiter des Monats

Tanz' den Schwamm / Mitarbeiter des MonatsJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 15.08.2022: Tanz' den Schwamm / Mitarbeiter des Monats

22 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 6

Perla bleibt keine andere Wahl, als mit SpongeBob zum Schulball zu gehen, aber dort angekommen, erweist er sich als hervorragender Tänzer. SpongeBob und Thaddäus kämpfen überdies eifrig um den Titel "Mitarbeiter des Monats".

