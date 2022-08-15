Tanz' den Schwamm / Mitarbeiter des MonatsJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 15.08.2022: Tanz' den Schwamm / Mitarbeiter des Monats
22 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 6
Perla bleibt keine andere Wahl, als mit SpongeBob zum Schulball zu gehen, aber dort angekommen, erweist er sich als hervorragender Tänzer. SpongeBob und Thaddäus kämpfen überdies eifrig um den Titel "Mitarbeiter des Monats".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon