SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 16.06.2026: Nur geträumt
12 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 6
SpongeBob träumt davon, dass er die Träume der anderen mitträumen kann. So sieht er sich die Träume aller seiner Bekannten an. Doch die sind nicht begeistert davon.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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