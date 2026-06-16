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SpongeBob Schwammkopf

Nur geträumt

NickelodeonFolge vom 16.06.2026
Nur geträumt

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 16.06.2026: Nur geträumt

12 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 6

SpongeBob träumt davon, dass er die Träume der anderen mitträumen kann. So sieht er sich die Träume aller seiner Bekannten an. Doch die sind nicht begeistert davon.

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