SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 13.07.2026: Ein kleines Stück Papier
12 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6
Thaddeus wirft ein Bonbonpapier weg. SpongeBob findet es und bestürmt Thaddeus geradezu, es behalten zu dürfen. In der Folge stellt SpongeBob derart spektakuläre und spaßige Dinge mit dem Stückchen Papier an, dass Thaddeus immer neidischer wird und schließlich Haus und Hof gegen das Papier tauscht - vergebens.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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