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SpongeBob Schwammkopf

Ein göttlicher Burger

NickelodeonFolge vom 12.07.2026
Ein göttlicher Burger

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.07.2026: Ein göttlicher Burger

12 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

SpongeBob tritt gegen Neptun an, um zu sehen, wer die besten Patties machen kann. Wenn er gewinnt, kann er als Gott in Atlantis leben, aber wenn er verliert, muss er für immer auf seinen goldenen Pfannenwender verzichten.

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