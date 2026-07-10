SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 10.07.2026: Am Haken
12 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6
Mr. Krabs warnt eindringlich vor den Gefahren der Angelhaken, aber der leichtsinnige Patrick macht sich nichts daraus und überredet SpongeBob, mit ihm an den haken zu spielen. Das macht in der Tat Spaß, und trotz weiterer Mahnungen von Mr. Krabs kann SpongeBob nicht von dem gefährlichen Spiel lassen - bis er am Haken hängt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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