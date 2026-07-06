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SpongeBob Schwammkopf

Zurück zur Natur

NickelodeonFolge vom 06.07.2026
Zurück zur Natur

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 06.07.2026: Zurück zur Natur

12 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 6

SpongeBob hat beschlossen, ab jetzt nur noch unter Quallen fernab der Zivilisation zu leben. Seine Freunde versuchen, ihn zur Umkehr zu bewegen, aber der kleine Schwamm bleibt bei seiner Entscheidung. Doch dann zeigen die Quallen ihr wahres Gesicht.

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