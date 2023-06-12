Zum Inhalt springenBarrierefrei
SpongeBobs Bude / Plankton fliegt raus

MTVNickelodeonFolge vom 12.06.2023
Folge vom 12.06.2023: SpongeBobs Bude / Plankton fliegt raus

23 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 6

SpongeBob luchst der Krossen Krabbe die Kundschaft ab, als er beginnt, bei sich zuhause Burger zu braten. Plankton fliegt aus seiner Wohnung. Er benötigt SpongeBobs Unterstützung, um seine Computerfrau zurückgewinnen zu können.

