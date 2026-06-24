SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 24.06.2026: Blasenboote
11 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6
SpongeBob hat sich ein Blasenboot geblasen und damit einen großen Trend ausgelöst. Alle in der Stadt wollen auch so ein Boot haben und sind begeistert. Nur Mrs. Puff hält natürlich nichts davon und hält sich lieber davon fern.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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