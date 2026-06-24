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SpongeBob Schwammkopf

Blasenboote

NickelodeonFolge vom 24.06.2026
Blasenboote

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 24.06.2026: Blasenboote

11 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6

SpongeBob hat sich ein Blasenboot geblasen und damit einen großen Trend ausgelöst. Alle in der Stadt wollen auch so ein Boot haben und sind begeistert. Nur Mrs. Puff hält natürlich nichts davon und hält sich lieber davon fern.

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