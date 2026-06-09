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SpongeBob Schwammkopf

WinzBob Kleinkopf

NickelodeonFolge vom 09.06.2026
WinzBob Kleinkopf

WinzBob KleinkopfJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 09.06.2026: WinzBob Kleinkopf

12 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 6

SpongeBob muss herausfinden, wie er seinen Job machen kann, nachdem er sich selbst geschrumpft hat.

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