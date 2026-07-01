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SpongeBob Schwammkopf

Gefangen auf dem Dach

NickelodeonFolge vom 01.07.2026
Gefangen auf dem Dach

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 01.07.2026: Gefangen auf dem Dach

12 Min.Folge vom 01.07.2026

SpongeBob fürchtet sich davor, vom Dach der Krossen Krabbe herunterzuklettern, lebt aber dennoch sein Leben weiter.

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