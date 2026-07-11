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SpongeBob Schwammkopf

Flaschendiebe

NickelodeonFolge vom 11.07.2026
Flaschendiebe

FlaschendiebeJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 11.07.2026: Flaschendiebe

12 Min.Folge vom 11.07.2026

Als SpongeBob und Thaddäus versehentlich Plankton die Geheimformel stehlen lassen, müssen sie selbst auf Diebeszug gehen.

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