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SpongeBob Schwammkopf

Hoch hinaus

NickelodeonFolge vom 11.07.2026
Hoch hinaus

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 11.07.2026: Hoch hinaus

12 Min.Folge vom 11.07.2026

SpongeBob will der erste Schwamm werden, der bis zur Oberfläche des Ozeans taucht.

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