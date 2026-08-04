SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 04.08.2026: Der Lückenbüßer
12 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
SpongeBob hat schon immer eine Zahnlücke und Thaddäus hat ein Mittel dagegen. Er schließt seine Zahnlücke, nichts ahnend, was das bei SpongeBob bewirkt. Plötzlich tritt eine große Veränderung ein und SpongeBob scheint jemand ganz anderes zu sein.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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