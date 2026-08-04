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SpongeBob Schwammkopf

Der Lückenbüßer

NickelodeonFolge vom 04.08.2026
Der Lückenbüßer

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 04.08.2026: Der Lückenbüßer

12 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

SpongeBob hat schon immer eine Zahnlücke und Thaddäus hat ein Mittel dagegen. Er schließt seine Zahnlücke, nichts ahnend, was das bei SpongeBob bewirkt. Plötzlich tritt eine große Veränderung ein und SpongeBob scheint jemand ganz anderes zu sein.

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