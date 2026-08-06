SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 06.08.2026: SpongeBob im Zufallsland
12 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6
SpongeBob und Thaddäus haben einen Auftrag erhalten, der sie sehr beunruhigt. Sie sollen eine Lieferung in eine Stadt bringen, in der die Gesetze der Logik außer Kraft gesetzt wurden. Das ängstigt die beiden und bringt sie durcheinander.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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