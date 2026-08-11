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SpongeBob Schwammkopf

Zimmergenosse des Grauens

NickelodeonFolge vom 11.08.2026
Zimmergenosse des Grauens

Zimmergenosse des GrauensJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 11.08.2026: Zimmergenosse des Grauens

12 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6

Thaddäus und Patrick müssen sich in einem Zimmer arrangieren, aber Thaddäus' dominantes Verhalten beeinflusst Patrick mehr, als er es ertragen kann. Thaddäus ist unzufrieden mit der Situation und versucht, das Zimmer für sich allein zu haben, während Patrick versucht, sich anzupassen und Konflikte zu vermeiden.

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