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SpongeBob Schwammkopf

Blubberbernds Rechnung

NickelodeonFolge vom 17.08.2026
Blubberbernds Rechnung

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 17.08.2026: Blubberbernds Rechnung

12 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Blubberbernd zahlt seine Rechnung in der Krossen Krabbe nicht. Also werden SpongeBob und Thaddäus zu ihm geschickt, um das Geld einzutreiben.

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