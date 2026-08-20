SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 20.08.2026: Thaddäus' Fiebertraum
12 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6
Thaddäus gibt vor, krank zu sein, doch seine Qualen beginnen erst als SpongeBob zur Hilfe eilt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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