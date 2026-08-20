Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Thaddäus' Fiebertraum

NickelodeonFolge vom 20.08.2026
Thaddäus' Fiebertraum

Thaddäus' FiebertraumJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 20.08.2026: Thaddäus' Fiebertraum

12 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6

Thaddäus gibt vor, krank zu sein, doch seine Qualen beginnen erst als SpongeBob zur Hilfe eilt.

Alle verfügbaren Folgen