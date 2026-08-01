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SpongeBob Schwammkopf

Hunde streicheln

NickelodeonFolge vom 01.08.2026
Hunde streicheln

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 01.08.2026: Hunde streicheln

12 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Patrick wird versehentlich in den Zwinger gesteckt, weil er sich wie ein Wurm verhält. Bevor er jedoch freigelassen werden kann, muss SpongeBob ihm notgedrungen beibringen, sich wie ein angemessener Wurm tadellos zu verhalten.

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