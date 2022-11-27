Patrick the Mailman / Plane to SeaJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 27.11.2022: Patrick the Mailman / Plane to Sea
21 Min.Folge vom 27.11.2022Ab 6
Der Meeresschwamm SpongeBob Schwammkopf lebt in einer umgebauten Ananas in der Unterwasserstadt Bikini Bottom. Der gut gelaunte Schwamm liebt seinen Job in einem Burgerrestaurant und verbringt seine Freizeit meistens mit seinem besten Freund Patrick.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon