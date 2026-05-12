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SpongeBob Schwammkopf

Tag des Baumes

NickelodeonFolge vom 12.05.2026
Tag des Baumes

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.05.2026: Tag des Baumes

12 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6

Sandy schenkt ihren Freunden besondere Salzwasserbäume, aber sie benötigen mehr Aufmerksamkeit, als sie erwartet hatte.

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